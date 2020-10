Tutti senza mascherina dal barbiere, chiuso un locale a Catania

Agenti di polizia del Commissariato di Librino hanno chiuso un salone da barba per 5 giorni sanzionando il titolare, i dipendenti e i clienti, in applicazione delle norme per il contenimento del diffondersi del Covid-19, per il mancato uso della mascherina.

Il locale era stato attenzionato dagli investigatori dopo che sulla piattaforma di un social network era stato pubblicato un video

in cui si vedeva un cliente salutato con baciamano sulle note della colonna sonora del film Il Padrino.

