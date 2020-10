Coronavirus, 10 nuovi casi a Catania: positivi 8 vigili urbani e 2 dipendenti comunali

Otto vigili urbani (due agenti, quattro ispettori e due operatori di Polizia Municipale) sono risultati positivi a Catania e adesso si trovano in isolamento in isolamento sanitario. Lo rende noto l’amministrazione comunale, che d’intesa con l’Asp ha fissato per venerdì prossimo nel Comando della Polizia Municipale di piazza Spedini l'effettuazione di 150 tamponi agli addetti ai servizi della Polizia Locale.

Inoltre, a seguito di uno screening sanitario generalizzato, due dipendenti comunali dei servizi demografici e di stato civile sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati immediatamente messi in isolamento. Ciò comporterà la chiusura lunedì prossimo, per sanificazione, degli uffici del centro polifunzionale di via La Marmora, nel quartiere di San Leone.

Per un altro caso di Covid- 19 nella sede della V Municipalità, inoltre, è stata disposta la sanificazione anche dei locali

decentrati di viale Mario Rapisardi.

© Riproduzione riservata