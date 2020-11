Banconote false nascoste sotto un materasso, arrestato ad Adrano

Un nomade dei gruppo dei «Caminanti», da tempo in territorio di Adrano è stato arrestato per detenzione di monete falsificate. Gli agenti del commissariato da tempo erano sulle sue tracce perchè veniva segnalato come colui il quale avrebbe introdotto nel territorio di Adrano valuta contraffatta.

Durante un’accurata perquisizione in casa, sotto il materasso è stata trovata una mazzetta di banconote tenuta da un elastico. Dal conteggio, sono risultati 48 biglietti da 50 euro risultati tutti abilmente contraffatti. E’ stato posto ai domiciliari.

