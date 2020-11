Coronavirus, positivo il sindaco di Bronte Firrarello

Positivo al Coronavirus il sindaco di Bronte, Pino Firrarello. A renderlo noto, nel primissimo pomeriggio di oggi, è stato lo stesso primo cittadino con un video sulla sua pagina facebook.

L'ex senatore Pino Firrarello, fra l’altro, ha spiegato: «Sabato ho fatto un tampone ed era negativo, l’ho ripetuto stamattina e sono positivo. Io inizio la cura, ma sto bene. Però è giusto che devo mantenere cautela per me e, soprattutto, per gli altri. Oggi s’insedia la nuova giunta, alla quale auguro un buon lavoro, con una capacità di collaborazione con i cittadini, con la volontà di affrontare i problemi del paese e di risolvere tutti quelli che è possibile risolvere. L’augurio a tutti i cittadini che possa essere un periodo migliore di quello che abbiano conosciuto negli ultimi tempi». Il sindaco Firrarello lavorerà da casa, dove sta facendo approntare una postazione informatica.

