Scoppia incendio in una cella: paura al carcere di Giarre

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, nel carcere di Giarre per un incendio divampato in una cella. A scatenare le fiamme lo scoppio di una bomboletta di gas mentre due detenuti stavano cucinando. Il peggio è stato evitato grazie all'intervento dei poliziotti penitenziari. A riportare l'episodio il Sappe, sindacato autonomo di polizia penitenziaria.

"Non fosse stato per l’immediato tempestivo intervento dei poliziotti penitenziari, poteva accadere l’irreparabile”, spiega Calogero ‘Lillo’ Navarra, segretario nazionale per la Sicilia del Sappe.

"Un grazie di cuore a tutto il personale di Polizia Penitenziaria del carcere di Giarre che, con professionalità e abnegazione, hanno evitato che tutte queste situazioni diventassero ancora più drammatiche. Lodevole anche il fatto che i colleghi, pur se refertati per la concitazione dell’intervento, hanno rinunciato ai giorni di prognosi loro prescritti".

"E’ solamente grazie a loro, agli eroi silenziosi del quotidiano con il Basco Azzurro a cui va il nostro ringraziamento per quello che fanno ogni giorno, se le carceri reggono alle costanti criticità penitenziarie - dice Donato Capece, segretario generale del Sappe -. La situazione nelle nostre carceri resta allarmante e la realtà è che i nostri poliziotti continuano ad essere aggrediti senza alcun motivo o ragione".

© Riproduzione riservata