Coronavirus, più controlli nella zona rossa di Bronte: attivato il Coc

Il sindaco Pino Firrarello ha attivato ieri a Bronte, zona rossa per l’emergenza Coronavirus, il COC (Centro operativo comunale). In campo un dispositivo interforze per fare rispettare l’ordinanza emanata ieri del presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Ieri stesso si è tenuto un coordinamento presieduto dal vice sindaco di Bronte, Antonio Leanza, che ha spiegato: «Appena dichiarata la zona rossa, con tutta la giunta ci siamo riuniti insieme ai rappresentanti della Protezione civile comunale, della Polizia municipale, dell’Arma dei carabinieri e della Polizia stradale, nell’area antistante la locale caserma dei carabinieri, per fare il punto della situazione sulle misure contenitive dell’ordinanza del presidente della Regione. In esito a tale riunione - ha precisato Leanza -, il sindaco Pino Firrarello ha attivato subito il Centro operativo comunale di protezione civile, per coordinare le varie attività di contrasto alla diffusione epidemiologica. Il territorio del Comune - ha puntualizzato il vice sindaco - è presidiato da un dispositivo interforze formato da pattuglie di Polizia municipale, Arma dei carabinieri e Polizia stradale».

Sull’istituzione della zona rossa, Leanza ha commentato: «Si tratta sicuramente di una scelta drastica, ma posso dire che la volevano la maggioranza dei cittadini e tanti rappresentanti di diverse attività economiche, per porre fine a questa drammatica diffusione del contagio. Tutti dobbiamo stare uniti per uscire da questa acuta fase pandemica - ha concluso il vice sindaco Leanza -, per cui sono ben accetti i consigli da parte di tutte le forze politiche e sociali e dei cittadini».

