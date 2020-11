Centoventitrè migranti sono stati fatti sbarcare da nave Azzurra a Catania. Sono tutti negativi agli accertamenti per il Covid-19 e sono in corso di trasferimento, con dei pullman, in Puglia. Sulla nave quarantena sono rimasti altri 530 migranti, 330 dei quali è previsto che vengano fatti sbarcare nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata