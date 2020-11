Rissa in un bar di Catania, divieto di accesso per un anno

Non potranno frequentare per un anno un bar di piazza Europa nel quale il 14 novembre scorso a Catania si sono resi protagonisti di una violenta rissa. È quanto ha disposto il Questore Mario Della Cioppa nei confronti

di quattro persone che in quella occasione sono stati arrestati dai carabinieri per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Il provvedimento di divieto di accesso include le vicinanze al locale.

Sebbene il provvedimento abbia tutte le caratteristiche del provvedimento amministrativo, compresa ala possibilità di un ricorso, la violazione del divieto è un reato punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con una multa da 8.000 a 20.000 euro.

