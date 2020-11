Asp Catania, cinque linee telefoniche dedicate al sostegno sociale

Riattivate 5 linee telefoniche dedicate ad attività di consulenza, sostegno sociale e gestione della rete territoriale per l’accesso ai servizi socio-sanitari. Il Servizio sociale professionale dell’Asp di Catania, coordinandosi con gli assistenti sociali specialisti dei servizi territoriali, risponderà ai seguenti numeri: - 095.2540477 - 095.2542633 - 095.2545372 - 095.2540680 - 0933.39286.

Le linee, attive dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 20.00, sono rivolte a implementare e migliorare il raccordo tra i cittadini e i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in relazione all’emergenza Covid 19; creare una rete di scambio di informazioni con il Dipartimento di Prevenzione; monitorare le condizioni di vita delle persone e le famiglie sottoposte a sorveglianza sanitaria a domicilio e in isolamento sociale, al fine di ricomporre le relazioni familiari, per sostenere le conseguenze determinate dall’emergenza in atto.

