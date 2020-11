Raffica di furti in appartamento, arrestato a Giarre un ladro seriale

Per le sue capacità di arrampicarsi e destreggiarsi tra balconi, muri e pluviali lo chiamano 'uomo ragno'. E’ stato arrestato durante il suo ultimo colpo, assieme a un complice che gli faceva da palo. Ha 31 anni ed è di Catania. E’ stato ammanettato a Giarre.

Un intervento movimentato per i carabinieri del Nucleo Radiomobile che sono intervenuti inizialmente in via Gentile, dov'era stata segnalata la presenza di due persone impegnate in un tentativo di furto in un’abitazione, non andato a segno.

I militari, oltre a constatare i segni dell’effrazione sulla porta d’ingresso dell’immobile, hanno immediatamente analizzato le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza attivi in zona, riconoscendo il 31enne. Ma le azioni criminali dell’'uomo ragno' siciliano non si erano interrotte: nel giro di qualche ora di banditi hanno spostato le loro attenzioni su una abitazione di via Teocrito, al primo piano di una palazzina, dove l’agilissimo ladro era riuscito ad arrampicarsi. I militari, giunti sul posto grazie ad una segnalazione pervenuta al 112 Nue, hanno prima bloccato e ammanettato il 'palo', poi hanno fermato il complice mentre rovistava tra i cassetti della camera da letto. Gli arrestati, in attesa del giudizio per direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.

