Paziente positivo al coronavirus operato al cuore a Catania, è il primo caso

Un paziente Covid è stato sottoposto ad un intervento di cardiochirurgia dall’unità operativa di Cardiochirurgia del Policlinico «G. Rodolico-San Marco» di Catania. Si tratta del primo caso e riguarda un paziente di 39 anni che, con un forte dolore al petto e alla spalla, era giunto al pronto soccorso del nosocomio.

Effettuata una diagnosi differenziale con l’infarto cardiaco, era stato sottoposto a Tac torace che ha evidenziato una dissezione aortica (rottura parziale dell’aorta ascendente). Vi erano,inoltre, delle immagini polmonari sospette come da Covid 19 e si è procedtuto all’esecuzione del tampone.

Il paziente è stato trasferito con barella per il biocontenimento presso la sala operatoria dell’Uo di Cardiochirurgia diretta da Angelo Giuffrida, al padiglione 8, per essere sottoposto in emergenza ad intervento chirurgico, che in questo caso rappresenta l’unica soluzione per il paziente. Il paziente è attualmente ricoverato presso la Rianimazione Covid del Policlinico e le sue condizioni cliniche al momento sono stabili.

© Riproduzione riservata