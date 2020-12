Acireale, negativi i tamponi degli 83 dipendenti Tekra

Sono risultati tutti negativi i tamponi rapidi eseguiti ieri nella sede operativa della Tekra a 83 dipendenti della medesima azienda che ha in appalto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Lo rende noto il Comune di Acireale, sottolineando che i singoli esami, richiesti dall’Amministrazione comunale al competente ufficio dell’Azienda sanitaria provinciale, si sono svolti in maniera ordinata, seguiti "in loco" dall’assessore all’Ambiente, Daniele La Rosa, e dal suo staff.

