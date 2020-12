Catania, sequestrati 3 mila botti illegali nel quartiere San Giorgio

La Guardia di finanza di Catania ha sequestrato circa 3 mila artifizi pirotecnici illegali con un alto potenziale esplosivo in un’abitazione del popolare quartiere di San Giorgio, tenuti illegalmente da due italiani.

Particolare preoccupazione ha destato il rinvenimento di artifizi artigianali (cosidette cipolle) dotati di elevatissima potenzialità esplosiva in una camera da letto di un’abitazione. Come se non bastasse, dalle perquisizioni ai finanzieri non è sfuggito un allaccio abusivo diretto alla rete Enel sprovvisto di misuratore elettrico potenziale fonte d’innesco per consistente massa esplosiva.

Sequestrati oltre 5000 grammi di artifizi e denunciate due persone per l’illecita detenzione di materiale esplodente e per il furto di energia elettrica.

