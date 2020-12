Incidente a Bronte, scontro tra auto e ambulanza: soccorsa una donna

Incidente stradale stamattina a Bronte, fra un'ambulanza del 118 in servizio di emergenza con sirene accese e una Fiat Panda, alla rotatoria della via Messina di fronte alla casa cantoniera dell'Anas. L'ambulanza del 118 di Bronte era diretta ad Adrano e scendeva dal lato di Maletto mentre la Fiat Panda saliva dalla via Messina.

La signora alla guida della Panda è stata soccorsa dagli operatori del 118 coinvolti nell'incidente e trasferita con la stessa ambulanza leggermente danneggiata al pronto soccorso dell'ospedale di Bronte, ma a quanto pare, a parte lo spavento, per fortuna non avrebbe riportato ferite. Sul posto a rilevare l'incidente la Polizia municipale di Bronte.

© Riproduzione riservata