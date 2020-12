Paura a Catania, bombola tra i rifiuti e scoppia un autocompattatore: tre feriti

Tre addetti alla raccolta rifiuti della Dusty sono rimasti contusi all’alba di oggi a Catania per una esplosione verificatasi mentre il compattatore con il quale stavano lavorando stava svuotando un cassonetto dell’immondizia in via Don Minzoni a Catania.

Sull'accaduto indaga la Polizia di Stato e si pensa allo scoppio di una bombola di gas che sarebbe stata buttata dentro il cassonetto insieme con la spazzatura. Una bombola di gas da campeggio è stata trovata intatta.

L’autista del mezzo è stato sbalzato in aria a causa dell’esplosione ed è stato trasportato in ospedale insieme ai suoi due colleghi. L’esplosione avrebbe investito anche un passante che si trovava nelle vicinanze del compattatore. Il mezzo, che è rimasto danneggiato, è stato sequestrato ed è stato sottoposto ad accertamenti da parte della Polizia Scientifica. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento Nord del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

