La vendita dei panini gestita dalla mafia, a Catania scattano 11 interdittive

I 'panini del clan'. La prefettura di Catania ha adottato 11 provvedimenti interdittivi nei confronti di soggetti e imprese attivi in vari settori. Interdetta una rivendita ambulante di alimenti e bevande, in particolare panini, ritenuta vicina a cosa nostra catanese. Infatti, sono stati accertati rapporti del titolare, peraltro condannato, anche in appello, per favoreggiamento reale, con personaggi di «assoluto rilievo» nell’ambito dei Santapaola-Ercolano.

Rapporti di scambio intrattenuti tra i boss e il commerciante che, da un lato, ha favorito gli affari del clan, dall’altro ha goduto dei vantaggi dell’attività di 'protezione'. Informazione antimafia interdittiva anche nei confronti di una società del settore dello smaltimento dei rifiuti. Erano già stati compiuti un accesso ispettivo antimafia nel 2019 e approfondimenti informativi e di polizia giudiziaria che hanno consentito di accertare la violazione di reati ambientali, tra le situazioni ritenute «sintomatiche» del pericolo di infiltrazione mafiosa, nonchè la sussistenza di contiguità e vicinanza con le cosche mafiose.

La società è attualmente sottoposta ad amministrazione giudiziaria e, per tale ragione, gli effetti dell’informazione interdittiva sono stati temporaneamente sospesi. Altri nove provvedimenti sono stati adottati a seguito di richieste inoltrate da enti locali e altri uffici ai fini del rilascio di titoli autorizzativi o abilitazioni di varia natura.

Nel corso delle istruttorie è emerso che nei confronti dei soggetti interdetti risultavano motivi di esclusione e decadenza dal diritto di ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni nonchè il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e relativi subappalti e subcontratti.

