Sequestro al porto di Catania, bloccato carico con 72 chili di sigarette di contrabbando

Settantadue chilogrammi di tabacchi lavorati esteri sono state sequestrate a Catania da militari del secondo gruppo della Guardia di finanza in stretto contatto con l’agenzia delle dogane.

Sono stati i finanzieri del Comando provinciale a notare, sul sedime portuale, un pallet il cui contenuto era abilmente occultato da cellophane di color scuro contenente al proprio interno 12 cartoni di sigarette marca Marlboro per complessive 360 stecche.

Il carico era pronto per essere imbarcato su una nave da crociera in sosta tecnica e ormeggiata in Porto. Le successive verifiche doganali accertavano che le sigarette risultavano prive del sigillo del monopolio e stavano per imbarcarsi in totale assenza di valida documentazione doganale.

