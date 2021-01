Tragedia in mare a Catania, americano muore annegato mentre fa surf

Tragedia nel mare di Catania: un cittadino americano ha perso la vita durante una battuta di surf nello specchio d’acqua dinanzi la «Tavernetta» nel lungomare della città.

E’ stata una telefonata della sorella dell’uomo annegato, alla capitaneria di porto, a sollecitare le ricerche in mare dopo il ritrovamento della tavola da surf e un cappellino: le ricerche in mare e in volo della guardia costiera hanno permesso l’avvistamento del corpo senza vita da parte degli uomini in elicottero a due miglia marine dalla costa.

In mare sono intervenuti anche i sommozzatori dei vigili del fuoco per il recupero del corto. Sul fatto è stata avviata un’indagine. Al momento non si conosce l’identità della persona annegata.

