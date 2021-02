Ladri in "trasferta" a Siracusa, sorpresi a rubare in un supermercato: arrestati due catanesi

Ladri in trasferta arrestati a Siracusa. Sono il 46enne Marcello Santitto e la 37enne Grazia Simona Nicolosi, entrambi catanesi e con precedenti per una serie di furti commessi nei supermercati sia della provincia etnea che di quella aretusea.

Sono stati colti in flagranza e arrestati dai carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia e di Priolo Gargallo, perchè, mentre si trovavano all’interno di un supermercato di via Elorina, sono stati inquadrati dalle telecamere di sicurezza mentre rubavano merce. I carabinieri, avvisati subito, giunti sul posto si sono posti all’inseguimento dei due malviventi che nel frattempo erano riusciti a fuggire a bordo della loro auto. La predisposizione di un posto di blocco, ha consentito infine di fermare la loro corsa. Il conducente del veicolo è stato anche denunciato per guida senza patente. Gli arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari e sanzionati per la violazione delle norme per il contenimento della pandemia.

