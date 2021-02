Incendio all'ospedale di Acireale, evacuato il reparto Covid

Un incendio si è sviluppato intorno all’una della notte nell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Il fuoco si è propagato nel reparto di radiologia per motivi che sono al vaglio degli investigatori dei carabinieri coadiuvati dai vigili del fuoco intervenuti per domare l’incendio.

A causa del fumo che ha invaso un reparto Covid, i pazienti, in tutto sei, sono stati trasferiti in un’altra ala del nosocomio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale.

"L'incendio ha fatto emergere in maniera chiara ed inequivocabile, qualora fosse necessario, ciò che da tempo denunciavo: una struttura della capienza di 160 posti bloccata per appena sei, dico sei e sottolineo sei, pazienti - dichiara Gianluca Cannavò del Consorzio Libero Ospedale di Acireale -. Al di là dell’episodio che, per fortuna, non ha assunto connotati drammatici, non si può fare a meno di stigmatizzare il comportamento tenuto da chi ha inteso bloccare un ospedale capace di accogliere ben 160 pazienti per ridurlo al rango di una cabina telefonica sanitaria".

"L’incendio della notte scorsa ha messo a nudo definitivamente la nefandezza di determinate scelte assunte con l’avallo di membri del governo regionale che allo stesso hanno procurato e continuano a procurare soltanto disdoro. Adesso, senza indugiare ulteriormente, provvedete a rimettere tutto come prima, perchè non esiste solo il Covid, purtroppo. La gente ha bisogno di servizi e assistenza, non può restare vittima dei giochi di qualche imbecille che si diverte a fare e disfare a spese della salute pubblica" conclude.

© Riproduzione riservata