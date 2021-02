Una piantagione indoor di cannabis nella casa al mare, 52enne arrestato a Catania

Carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 52enne Antonio Giuffrida per coltivazione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

Nell’abitazione in suo uso nella contrada marinara di Vaccarizzo l’uomo aveva realizzato una serra indoor, munita di ogni impianto necessario per la coltivazione: lampade per la corretta temperatura, sistema di ventilazione ed impianto irriguo, oltre ai vari concimi necessari per le 81 piante di canapa indiana trovate nel posto alte tra i 120 ed i 160 centimetri.

Inoltre aveva realizzando un allaccio abusivo alla rete pubblica per l’alimentazione degli impianti. Giuffrida è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito per direttissima.

© Riproduzione riservata