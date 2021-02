Girava armato, arrestato il boss catanese Ercolano: al maxiprocesso si cucì la bocca con la spillatrice

I carabinieri di Torino hanno arrestato Salvatore Ercolano detto 'Turi', 71 anni, catanese ma residente nel capoluogo piemontese, esponente di spicco della mafia etnea e affiliato al clan Santapaola-Ercolano: è accusato di porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Le indagini, condotte dai militari del Nucleo investigativo tra marzo e maggio 2019, hanno accertato come l’uomo - già condannato per mafia nel maxiprocesso di Palermo e ora libero dopo alcuni decenni trascorsi in carcere - abbia in più occasioni girato sul territorio nazionale armato di pistola.

Ercolano, che ora si trova agli arresti domiciliari, nel maggio 1986, durante il maxiprocesso, si era cucito la bocca con due colpi di spillatrice per protestare contro i pentiti.

© Riproduzione riservata