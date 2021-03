Ciclista cade e si infortuna sul versante nord dell'Etna, salvato dal soccorso alpino

I tecnici della Stazione Etna Nord del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un ciclista catanese, infortunatosi nella zona impervia a monte del Rifugio Conti, sul versante settentrionale dell'Etna.

Allertati dagli amici del malcapitato, i volontari del Sass hanno richiesto il supporto della centrale operativa del 118 e rapidamente raggiunto l'infortunato nella zona dell'incidente. Dopo essere stato stabilizzato e immobilizzato, Il ciclista è stato trasportato mediante barella portantina fuori dalla zona boschiva, dove è stato preso in consegna dagli operatori sanitari del 118, giunti sul posto con un'ambulanza.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, in caso di incidenti su pareti di roccia, sentieri, ambienti innevati, in grotta e gole fluviali, o in caso di dispersi in ambiente impervio e ostile, è allertabile mediante il Numero Unico di Emergenza 112, sempre chiedendo esplicitamente l’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

