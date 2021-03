Saturimetri e termometri non conformi, scatta il sequestro a Misterbianco

C'erano anche saturimetri e termometri non conformi tra i trecentomila mila articoli sequestrati dalla Guardia di finanza di Catania in un esercizio commerciale di Misterbianco. La merce contraffatta e insicura era costituita da giocattoli contraffatti e dispositivi medico-sanitari. Denunciato il titolare.

I finanzieri etnei hanno controllato un grossista con sede nel comune alle porte di Catania che aveva nel suo negozio merce contraffatta e insicura. Nello specifico sono stati rinvenuti un notevole quantitativo di giocatoli contraffatti e altamente pericolosi per la salute.

Tra gli articoli sequestrati i supereroi della Marvel come Spiderman o i più noti personaggi della Disney. Nel corso dell’attività ispettiva le Fiamme Gialle della Compagnia Catania hanno anche individuato numerosi termometri ad infrarossi e saturimetri pericolosi sia per la sconosciuta composizione dei materiali, ma soprattutto per gli effetti dannosi che avrebbero potuto creare alla salute dell’uomo.

