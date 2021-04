Pasquetta in villa a San Gregorio: multati 16 tra medici, architetti, avvocati e ingegneri

Medici, avvocati, architetti e ingeneri si erano dati appuntamento, ieri Pasquetta, in una villa a San Gregorio, nel Catanese, e poi si sono lasciati andare con tanto di musica ad alto al volume. Ma la festa si è conclusa con l’intervento dei carabinieri che in un primo momento hanno dovuto minacciare una irruzione perchè non volevano aprire la porta.

I militari hanno detto che avrebbero chiamato i vigili del fuoco per scardinarla e a questo punto hanno aperto. Dentro sedici persone. Undici di loro sono stati multati (400 euro a testa), quelli che si erano nascosti nel seminterrato della villa e quelli che avevano scavalcato la recinzione e si erano celati tra le piante del vicino di casa.

Altri 9 sono finiti sul libro delle multe dei carabinieri, questa volta nel quartiere di San Paolo, periferia di Catania in territorio di Gravina. Erano stipati in un appartamento dal cui balcone si intravedeva la colonna di fumo di un barbecue improvvisato.

