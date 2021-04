Coronavirus, aumentano i contagi nel Comune di Belpasso: chiusa una scuola

Daniela Motta, sindaco del Comune catanese di Belpasso, ha disposto al chiusura della scuola "Giovanni Paolo II" di Piano Tavola per due giorni a causa di un'impennata dei contagi di Coronavirus.

"Belpasso negli ultimi giorni - spiega il primo cittadino - sta subendo un’improvvisa impennata di contagi, in misura maggiore nelle periferie con una incidenza particolare sulla fascia d’età 40/60 anni, inferiore quella 0/20 anni, eppur tuttavia, evidentemente, significativa".

"Seppur l’alto prezzo di vite, 28, che Belpasso ha pagato dall’inizio di questa Pandemia, i numeri legati al contagio da Covid nel nostro Comune non sono mai cresciuti in maniera drammatica - aggiunge -. Rivolgo, dunque, un appello ai miei concittadini, di continuare a non abbassare la guardia come si è fatto finora essendo praticamente un esempio per molti paesi della Provincia, piuttosto fare in modo che questa terza ondata possa passare in fretta. E’ questo il momento di stringere i denti nonostante la stanchezza, oggi più che mai di rispettare le regole e tutte le misure e di farlo soprattutto per noi stessi, per i nostri figli e per i nostri cari".

