Città Metropolitana di Catania, il via i lavori nella zona industriale

Nella Zona industriale di Catania sono stati consegnati i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto della Strada provinciale 69/I. I lavori saranno completati entro giugno.

Lo rende noto la Città Metropolitana di Catania sottolineando come i lavori rappresentino «il punto di arrivo di una attenta programmazione» e che «il progetto di risanamento dell’importante arteria stradale rientra in un programma per il rilancio della Zona industriale e favorisce le aziende che vi operano».

In particolare saranno riasfaltati i due chilometri di strada che iniziano in prossimità del ponte sul canale Buttaceto e

raggiungono lo svincolo per la Tangenziale ovest, a Passo Martino. L’importo per i lavori, di circa 350 mila euro, è finanziato previste dal DM 49/2018 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

La Strada provinciale 69/I, lunga complessivamente circa cinque chilometri, a quattro corsie con spartitraffico, è l'unica strada di pertinenza della Città metropolitana nella Zona industriale. Lungo questa grande arteria, che attraversa tutta l’area, sorgono grandi capannoni e due poli commerciali.

«Di conseguenza- sottolinea l’Ente - il rifacimento della pavimentazione bituminosa rilancerà la viabilità e il rilievo strategico dell’intera strada, che mette in collegamento l'aeroporto con la Tangenziale ovest e lo svincolo autostradale della Catania-Palermo».

«La rilevante intensità di traffico veicolare e di automezzi pesanti - conclude la Città Metropolitana di Catania - aveva danneggiato il piano viabile che è adesso oggetto di lavori, che consistono nella scarifica della pavimentazione stradale esistente e nella successiva posa in opera di conglomerato bituminoso spesso a 4 cm».

