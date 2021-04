Coronavirus, cliente beve birra nel bagno di un bar: 5 giorni di stop per il locale

Un bar di Adrano è stato chiuso per cinque giorni su disposizione del locale commissariato di polizia per violazione delle norme anti Covid-19.

Gli agenti, infatti, hanno trovato, nel bagno del locale, un sessantenne che beveva una birra appena comprata nello stesso bar in un orario, tra l'altro, in cui anche la vendita da asporto è vietata. L'uomo stava anche fumando uno spinello che, alla vista dei poliziotti, ha gettato per terra.

L'esercente è stato sanzionato e alla titolare del bar è stata notificata anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria che prevede la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

