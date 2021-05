Cavalli dopati in una stalla abusiva a Catania, denunciato un 50enne

In un servizio dei Carabinieri della Compagnia di Catania Fontanarossa, supportati dai colleghi del 12° Reggimento "Sicilia" e del Nucleo Cinofili di Nicolosi, i militari hanno denunciato un 50enne che in viale Grimaldi, all’interno di un manufatto abusivo antistante la propria abitazione, possedeva tre cavalli sprovvisti di microchip nonchè deteneva farmaci non autorizzati aventi caratteristiche dopanti (la cui presenza è verosimilmente collegata ad un loro utilizzo per le corse clandestine), motivo per il quale è stato sanzionato per una somma complessiva di 19.000 euro, mentre sono state avviate la procedure per il sequestro dell’improvvisata stalla e dei cavalli qualora le analisi cliniche disposte dall’ASP risultassero positive al doping degli animali.

© Riproduzione riservata