Circa 600 metri di reti da posta, attrezzi riservati a pescatori professionisti, sono stati sequestrati in due distinte operazioni dalla Guardia Costiera a due imbarcazioni di pesca sportiva che stavano sbarcando pescato a Fiumefreddo di Sicilia, in località Marina di Cottone, e a Riposto, in località Madonna della Lettera.

I militari hanno anche confiscato il pescato, poi donato in beneficenza.

