Aeroporto di Catania, la Sac: "Interramento della linea ferroviaria è segnale importante"

«L'inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza del progetto per l’interramento della linea ferroviaria dalla stazione Acquicella a quella di Bicocca è un segnale molto importante per lo sviluppo della Sicilia». Lo afferma, in una nota, la Sac, società che gestisce lo scalo

internazionale Vincenzo Bellini.

«Per anni, come board dell’aeroporto di Catania - aggiunge la Sac - abbiamo insistito affinché questa importante variante venisse realizzata, permettendo al nostro scalo di avviare i lavori per una nuova pista, più lunga dell’attuale, idonea a ospitare aeromobili di grandi dimensioni, adatti al lungo raggio. Questo - spiega la Sac - permetterà alle compagnie aeree di pianificare una politica di viaggi intercontinentali - anche

verso Stati Uniti, America Latina, Cina e Giappone- che al momento ci sono purtroppo preclusi proprio per limiti infrastrutturali, ma verso i quali riscontriamo da anni un notevole interesse da parte dell’utenza siciliana».

«Come più volte ribadito in passato - aggiunge la Sac - l'aeroporto di Catania (che ha da anni avviato una politica di miglioramento infrastrutturale, di servizi e di potenziamento della mobilità) è pronto già da tempo a fare la propria parte per quanto riguarda i lavori di competenza dello scalo, e quindi a provvedere alla realizzazione della seconda pista. Proprio per questo motivo ci auguriamo che l’opera di interramento della linea ferroviaria inizi al più presto e soprattutto che giunga a conclusione in tempi ragionevolmente brevi e comunque, come preventivato, entro la fine del 2025: permettendo allo scalo di Fontanarossa - conclude la Sac - di poter competere con gli altri aeroporti anche sul fondamentale settore dei voli a lungo raggio».

