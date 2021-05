Motta Sant'Anastasia, 39enne picchia la moglie davanti alla figlia: arrestato

Un 39enne di Motta Sant'Anastasia, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri per aver picchiato la moglie davanti alla figlia e aver aizzato il suo cane contro i militari dell'Arma.

L'uomo è ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La donna di 35 anni aveva chiesto aiuto in quanto era stata picchiata alla presenza della figlia minorenne.

Sono stati i militari a trovare la donna che si lamentava per dei colpi ricevuti alla testa e il marito proprietario di un rottweiller, ha liberato l’animale dal recinto in cui era rinchiuso aizzandolo contro i carabinieri. Ha tentato di fuggire in auto, ma è stato bloccato da due militari

