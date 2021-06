Catania, investe con l'auto una donna che attraversa la strada e fugge: denunciato

Ha investito una donna ed è fuggito via: è stato denunciato dai carabinieri della stazione di San Pietro Clarenza per lesioni personali colpose e omessa prestazione di assistenza al pedone investito, l’uomo di 70 anni che in via Umberto a San Pietro Clarenza ha travolto con l’auto una donna mentre questa attraversava la strada.

L’investitore, incurante delle lesioni provocate alla vittima, invece di soccorrerla è fuggito via. La vittima dell’incidente, dopo essere stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico di Catania, nel quale i medici le hanno riscontrato una frattura al gomito sinistro (30 gg di prognosi), si è rivolta ai carabinieri che, grazie ad una ricostruzione dell’incidente stradale e alle immagini registrate dalle telecamere nella zona dell’incidente, hanno potuto identificare e denunciare l’autore dell’incidente.

