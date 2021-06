Catania, ritrovato il cadavere di un uomo scomparso: ucciso a colpi di arma da fuoco

La Procura di Catania sta coordinando le indagini sul ritrovamento, avvenuto ieri, del corpo di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, nella zona marinara di Vaccarizzo che è stato ucciso con più colpi di arma da fuoco, uno anche alla testa.

Lo stato di decomposizione del corpo ha reso difficile l'identificazione ma la vittima è Vincenzo Timonieri, 26 anni, in passato arrestato per spaccio di droga e reati contro il patrimonio, di cui non si avevano notizie da mesi. Da quanto si apprende, sembra che l'uomo sia stato assassinato di recente. Sul fatto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta affidata al reparto operativo dei carabinieri di Catania.

