Palagonia, bracciante agricolo nasconde cocaina in casa: arrestato

Un bracciante agricolo di 52 anni, di Palagonia, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato perché sorpreso con della cocaina. L'uomo è ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un controllo domiciliare nell'abitazione del 52enne in via XXVII Novembre, i carabinieri hanno notato il suo particolare stato d'agitazione, che li ha spinti a cercare con maggiore scrupolo. La ricerca si è conclusa con il ritrovamento di due involucri sottovuoto, nascosti in un mobile del soggiorno, contenenti 160 grammi di cocaina in pietra.

L’uomo, dopo l’espletamento delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.

© Riproduzione riservata