Catania, paziente dà in escandescenze e minaccia il suicidio in ospedale: fermato dai vigilantes

Un 69enne con problemi psichiatrici è stato fermato da personale della vigilanza dell’Ospedale Cannizzaro e delle forze dell’ordine dopo avere inveito contro gli operatori e avere minacciato il suicidio.

L’episodio si è verificato quando i vigilantes della ANCR sono stati allertati dai medici del Pronto Soccorso perché un paziente, in stato confusionale, si allontanava dai locali dell’area dell’emergenza impugnando oggetti contundenti. Con gli stessi l’uomo, in maniera violenta, respingeva i primi tentativi di fermarlo, ma i vigilantes l’hanno comunque bloccato quando, superata la ringhiera, ha minacciato di buttarsi giù. Dopo l’intervento della Polizia, della Polizia Municipale e del 118, l’uomo è stato ricoverato in Psichiatria.

Plauso nei confronti di tutto il personale, intervenuto con successo per circoscrivere l’episodio, è stato espresso da Salvatore Giuffrida, direttore generale dell’Azienda Cannizzaro.

