Contraffazione e lavoro in nero nel Catanese, sequestrati 16.700 prodotti falsi

La guardia di finanza di Catania ha sequestrato quasi 17 mila prodotti falsi riguardanti squadre di calcio e noti marchi. Le attività condotte dalle Fiamme Gialle etnee hanno riguardato diversi esercizi commerciali collocati tra Catania, Misterbianco, Giarre e Aci Catena, gestiti, in diversi casi, da cittadini di nazionalità cinese.

Durante uno degli interventi è stata rilevata anche la presenza di un lavoratore "in nero", a seguito della quale è stata richiesta al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 D.L.vo nr.81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.

I prodotti contraffatti, a marchio "Juventus, Fortinite, Me contro Te, Marvel, Disney" squadre di calcio blasonate ecc..., sono stati sottoposti a sequestro penale, con contestuale denuncia all’Autorità Giudiziaria dei responsabili, 4 cittadini cinesi e 3 cittadini italiani, per il reato di cui all’art. 474 e 517 del codice penale, mentre per quelli non conformi alla normativa in materia di sicurezza dei prodotti si è proceduto al sequestro amministrativo con la conseguente irrogazione delle relative sanzioni pecuniarie.

