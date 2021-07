Il titolare di un lido balneare del lungomare di Aci Castello è stato sanzionato dalla polizia di Catania per la presenza, nella struttura, di numerosi giovani che non indossavano la mascherina e non rispettavano le distanze di sicurezza.

Per lo stabilimento è stata disposta la chiusura temporanea dell'attività.

