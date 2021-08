Scarcerato da pochi mesi ma continuava a spacciare cocaina: arrestato a Catania

Scarcerato da pochi mesi, continuava a trafficare droga: in casa aveva un chilo e 600 grammi di cocaina. È quanto scoperto dalla Squadra Mobile di Catania che ha arrestato un uomo di 29 anni, residente nel quartiere San Cristoforo, pluri pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

Coinvolto nel blitz "Colomba" che aveva disarticolato il fortino dello spaccio nell’omonima via, l’uomo era stato condannato ad oltre 7 anni di carcere e da pochi mesi, appunto, rimesso in libertà. La perquisizione domiciliare ha consentito di trovare uno zaino con un panetto di oltre un chilo di cocaina pura con altre dosi confezionate in sottovuoto.

