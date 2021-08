Focolaio in una struttura di assistenza per anziani ad Aci Castello, nel Catanese, dove 27 ospiti - nonostante avessero completato la vaccinazione - sono risultati positivi al Coronavirus.

Dei 27, 23 sono asintomatici, mentre per quattro è stato disposto, in via precauzionale, il ricovero in ospedale. Gli ospiti sono stati presi in carico dalle Usca di Acireale.

