Anche il figlio del boss col reddito di cittadinanza: denunciati altri 8 "furbetti" a Viagrande

I carabinieri di Viagrande nel Catanese contro i furbetti del reddito di cittadinanza. Dopo una prima operazione nella quale erano stati scoperti 29 indebiti percettori oggi hanno denunciato ulteriori 8 persone, tra le quali 2 donne, per aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza.

Tra i furbetti scoperti anche un pregiudicato 36enne di Viagrande (figlio di un esponente di spicco di una "famiglia" mafiosa catanese), già con precedenti penali per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tra le pieghe dell’operazione la storia di un 42enne di Viagrande, che pur avendo dichiarato di non percepire alcun reddito aveva invece acquistato un fuoristrada di grossa cilindrata non formalizzando il passaggio di proprietà proprio per evitare i controlli incrociati.

