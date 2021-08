A Sigonella un aereo dall'Afghanistan con richiedenti asilo e militari americani

Un aereo proveniente dall'Afghanistan con militari statunitensi e cittadini afghani richiedenti visto asilo speciale agli Usa e afghani vulnerabili è previsto atterri oggi nell'aeroporto militare di Sigonella. E' quanto si apprende dall'ufficio stampa Nas Sigonella.

Aereo proveniente dall'Afghanistan in Sicilia

"La Stazione Aeronavale della Marina Usa di Sigonella - si legge nella nota dell'ufficio stampa della Nas di Sigonella - è stata incaricata di supportare l'evacuazione sicura di cittadini statunitensi, di richiedenti visto speciale per immigrati (SIV) e di afghani vulnerabili. Ci aspettiamo di accogliere i primi sfollati già questo pomeriggio e stiamo lavorando in piena cooperazione e consultazione con l'Aeronautica militare italiana. Questa operazione richiederà uno sforzo da parte di tutti ed il mantenimento di un alto livello di impegno per il prossimo futuro".

Altri profughi dall'Afghanistan a Fiumicino

Questa mattina altri 211 afghani tra ex collaboratori e loro familiari, evacuati da Kabul via Kuwait City nell'ambito del ponte aereo organizzato dalla Difesa, erano giunti poco dopo le 7 all'aeroporto di Fiumicino a bordo di un Boeing KC767 dell'Aeronautica militare.

Afghanistan, rifugiati giunti a Edolo: "Stanchi ma felici"

I 104 profughi afghani arrivati ieri sera a Edolo, nel Bresciano, questa mattina sono stati sottoposti a visita medica e tampone da parte del personale della Croce Rossa e dei medici dell'Ats della montagna. Nella base logistica dell' Esercito nel paese dell'Alta Vallecamonica il gruppo è stato suddiviso in nuclei familiari. "Ieri era stanchissimi per il lungo viaggio e alcuni sono andati direttamente a dormire. Oggi che sono più riposati sono sereni e sollevati. Molto felici di essere qui" racconta il personale della Croce Rossa.

© Riproduzione riservata