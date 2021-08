Caccia all'uomo per l'omicidio di Vanessa Zappalà, i carabinieri diffondono le foto dell'ex fidanzato

E' un rivenditore di auto di San Giovanni La Punta, Antonino Sciuto, 38 anni, l'ex fidanzato di Vanessa Zappalà, ricercato per l'omicidio della 26enne commesso la notte scorsa nel lungomare di Acitrezza.

L'identità è stata resa nota dai carabinieri che hanno anche diffuso due foto dell'uomo, una con barba corta e l'altra con barba lunga, per favorire la sua cattura attraverso segnalazioni al 112. Tutte le operazioni sono coordinate e autorizzate dalla Procura distrettuale di Catania.

Sono decine i posti di blocco nei paesi della cintura dell’Etna: quelli limitrofi di Tremestieri, il paese in cui viveva Vanessa Zappalà, la ventiseienne assassinata, e San Giovanni La Punta il centro in cui abitava Sciuto e nel quale lavorava.

I militari dalla scorsa notte, senza sosta, hanno compiuto decine di perquisizioni nelle abitazioni dei parenti più stretti e degli amici dell’uomo accusato di omicidio. Sono stati attivati tutti i controlli tramite le celle dei telefoni cellulari per capire quale spostamento abbia compiuto l’uomo dopo avere sparato nella borgata marinara.

Le ricerche nella tarda mattinata sono state estese anche in Calabria, c'è il sospetto che Sciuto, utilizzando un’automobile non sua, abbia deciso di allontanarsi dalla Sicilia. L’uomo era stato sottoposto al divieto di avvicinamento a Vanessa che in più occasioni l’aveva denunciato per stalking, reato per il quale la procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal gip gli arresti domiciliari.

Antonino Sciuto "era stato arrestato da carabinieri della stazione di Trecastagni, in linea con la Procura di Catania, nel giugno scorso, anche per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Posto ai domiciliari è stato scarcerato dal Gip che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento". Lo afferma il colonello Piercamine Sica, comandante del Reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Catania. L'uomo, aggiunge l'ufficiale, nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Catania, è "ricercato per l'efferato delitto della sua ex fidanzata con numerosi colpi di arma da fuoco"

