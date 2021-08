Femminicidio ad Acitrezza, uccisa ragazza di 26 anni: ricercato l'ex fidanzato che aveva denunciato più volte per stalking

Femminicidio in provincia di Catania. Una 26enne di Trecastagni, Vanessa Zappalà, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco verso le tre della notte scorsa, vicino al porticciolo del lungomare di Acitrezza, frazione marinara dove Verga aveva ambientato i suoi "Malavoglia".

La vittima era in compagnia di alcuni amici quando l'ex fidanzato con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, e le ha sparato diversi colpi di arma da fuoco, uccidendola. Nella sparatoria è rimasta ferita di striscio alla spalla un'amica della vittima, che è stata soccorsa e medicata sul posto dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i carabinieri della stazione di Aci Castello, della compagnia di Acireale e del comando provinciale Catania che hanno avviato subito le indagini.

L'ex fidanzato, di San Giovanni La Punta dove vende automobili, è ricercato. Sono stati disposti ovunque, anche agli imbarcaderi di Messina. In passato era stato denunciato più volte dalla ragazza per stalking a causa degli atteggiamenti violenti e la morbosa gelosia. Per quel reato la Procura di Catania aveva chiesto e ottenuto dal Gip che fosse posto agli arresti domiciliari. Attualmente era sottoposto al divieto di avvicinamento.

