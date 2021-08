L'omicidio di Vanessa Zappalà, l'ultimo post su Fb: "Non puoi mostrare il mare a chi non sa nuotare"

Rabbia e dolore. Trecastagni piange la morte di Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa la scorsa notte sul lungomare di Acitrezza.

Il suo nome è tra i più popolari oggi su Facebook, tanti i messaggi di cordoglio mentre nella sua bacheca campeggia il suo ultimo post: "Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare". Vanessa lo ha pubblicato il 19 luglio scorso sul social network, nel quale ormai si definiva 'single'.

Diplomata all'istituto tecnico economico 'Enrico De Nicola' di San Giovanni la Punta, viveva con la famiglia a Trecastagni. La foto del profilo è accompagnata dalla frase 'mala mujer' (cattiva donna), probabilmente in riferimento alla canzone del rapper spagnolo C.

Tangana.

I messaggi di cordoglio invadono la sua bacheca. "Principessa. Sarai l'angelo più bello. Non mi può pace qante volte ti mandavo messaggi 'stai attenta Vane...', 'Vane ho paura....' E tu 'Tranquilla non mi fa niente è solo geloso....' Facevi casa e lavoro una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho senso di vuoto. Di angoscia".

Un'altra ragazza su Tik-Tok in un montaggio di foto della 26enne scrive: "Principessa mia dolcissima come farò a non vederti più, con chi parlerò la sera dal balcone?". E attacca, insultando, l'ex fidanzato "bastardo maledetto hai tolto la vita a una ragazzina..."

© Riproduzione riservata