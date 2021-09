Catania, spacciatore tenta di fuggire dai carabinieri e getta per strada la droga: arrestato

Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri di Catania per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato colto in flagrante.

I carabinieri, nella tarda serata di ieri, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter Honda Sh che si aggirava in via Capo Passero e che, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire ma è stato bloccato. Per evitare problemi, il 36enne ha gettato un involucro prima di essere fermato ma i carabinieri lo hanno notato e raccolto. L'involucro conteneva 20 dosi di marijuana e 10 di cocaina, tutte già singolarmente confezionate per la vendita al minuto.

L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

