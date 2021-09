Trasporto illecito di rifiuti: sei denunciati ad Acireale, Pedara e Aci Bonaccorsi

Due denunciati ad Acireale per trasporto illecito di rifiuti. Nell'ambito di una serie di controlli fatti dai carabinieri sul territorio, due acesi di 21 e 28 anni sono stati denunciati - con relativo sequestro del mezzo - per "attività di gestione rifiuti non autorizzata". Nel loro Piaggio Porte infatti i due giovani trasportavano una notevole quantità di materiale ferroso e scarti di lavorazione edile.

A Pedara invece, sempre nel Catanese, tre persone di 19, 41 e 42 anni sono state anche loro denunciate per "trasporto di rifiuti pericolosi".

A bordo del loro autocarro Fiat Iveco, infatti, sono stati rinvenuti grosse quantità di materiale ferroso, nonché batterie al piombo esauste.

Infine, ad Aci Bonaccorsi un 46enne è stato denunciato per "gestione rifiuti non autorizzata". L'uomo infatti trasportava "rifiuti vegetali e scerbature" proventi da attività di giardinaggio a bordo del suo autocarro Iveco Daily.

