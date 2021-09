Catania, in due tentano di rubare un'auto parcheggiata ma uno viene arrestato

Un 28enne di Mascalucia, nel Catanese, è stato arrestato dai carabinieri per tentato furto aggravato. Insieme ad un complice, ha tentato di rubare una Smart parcheggiata in via Garibaldi.

I carabinieri hanno notato due uomini armeggiare su un'auto, una Smart For Two, parcheggiata in via Garibaldi. All'arrivo dei una pattuglia di supporto, i due hanno desistito e i militari hanno fermato il 28enne che aveva già infranto il vetro laterale dell'auto aprendo quindi lo sportello ed entrando nell’abitacolo per rubarla.

Il giudice, in sede di convalida, ha posto l’uomo agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

