Aci Bonaccorsi: traffico e spaccio di droga a conduzione familiare davanti ai bambini, 7 arresti

Associazione per delinquere, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti: sono queste le accuse che hanno portato all'arresto di 7 persone ad Aci Bonaccorsi smantellando un sodalizio criminale, principalmente fondato da un nucleo familiare. L’indagine, denominata "Demolition", ha svelato anche come lo spaccio di cocaina, avvenisse in presenza di bambini: le telecamere hanno filmato il capo dell'organizzazione ritirare la droga in presenza delle nipotine. Questo, ormai, sta sempre più diventando un fatto tristemente comune. Soltanto 10 giorni fa, sempre a Catania, durante le indagini che hanno portato a 20 arresti in un'operazione antidroga, è emerso come fossero gli stessi minori a spacciare (emblematico il video in cui si vede un bambino prendere i soldi e guardare con attenzione la banconota da 20 euro ricevuta) oppure essere presenti nel momento in cui il proprio genitore cede la sostanza stupefacente ai clienti.

Le sette persone arrestate oggi dai carabinieri di Acireale avevano la base logistica in un bar di Aci Bonaccorsi e avevano esteso i propri interessi criminali anche in altri comuni dell’hinterland del Catanese.

L’ordinanza cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale di Catania, è stata eseguita in collaborazione con carabinieri della compagnia di Intervento operativo del XII° Reggimento Sicilia e dei nuclei Elicotteri e Cinofili.

© Riproduzione riservata