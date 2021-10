Scontro tra auto e scooter ad Adrano, muore un trentaseienne di Bronte

Incidente mortale nel pomeriggio di ieri ad Adrano, sulla strada statale 284 Occidentale Etnea che collega Paternò e Randazzo.

Lo scontro fra un'auto e uno scooter di grossa cilindrata è avvenuto, intorno alle 17, in contrada Fumata, il 36 enne di Bronte alla guida della moto non ha avuto scampo: è morto sul colpo. L'incidente ha avuto conseguenze anche per la viabilità: il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

La vittima era alla guida di uno scooter T-max, quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con una Ford Mondeo, al cui interno si trovava una coppia, anch'essa di Bronte.

La moto, a causa del forte impatto, è rimasta bloccata sul lato sinistro dell'auto, ferendo gravemente la donna di 51 anni che occupava il lato passeggero della Mondeo. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato la donna all'ospedale Cannizzaro di Catania. Per il conducente dell’auto per fortuna nulla grave.

La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento: da una prima ricostruzione sembra che la moto viaggiasse verso Bronte mentre l’auto in direzione opposta, ma è tutto ancora al vaglio dei carabinieri che stanno effettuando le indagini. Sul posto anche la polizia stradale di Randazzo per gestire il traffico veicolare che inevitabilmente ha subito dei rallentamenti.

© Riproduzione riservata